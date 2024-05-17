Son dakika | Artık bu ilaçlar da aile hekiminden alınabilecek! 2 milyon vatandaşı ilgilendiriyor

Son dakika haberi: Kronik Hepatit B, Hepatit D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları aile hekimlerince reçete edilebilecek. İlgili sağlık raporu olan hastaların söz konusu ilaçları aile hekimlerinden alınmasının önü açıldı.

"HASTANELERDEKİ YOĞUNLUĞU AZALTACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, raporlu hastalarımızın işini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz. 2 milyon vatandaşımız yeni ilaç düzenlemesinden faydalanacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Işıkhan, kronik Hepatit B, Hepatit D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının, aile hekimleri tarafından, ilgili sağlık raporlu hastalara yazdırabilmenin önünü açtıklarını söyledi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





