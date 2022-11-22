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  4. Son dakika: Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesine ilk yorum! "Arkası gelmelidir" diyerek Esad'ı işaret etti

Son dakika: Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesine ilk yorum! "Arkası gelmelidir" diyerek Esad'ı işaret etti

22.11.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli, HDP'ye sert sözlerle yüklenirken, "AYM'nin hala neyi beklediğini sormayalım mı? 2023'te bölücü siyasete son verilmelidir" diye konuştu. Bahçeli ayrıca CHP ve İYİ Parti'ye de tepki göstererek "Bu 2 partinin HDP'den ne farkı vardır?" dedi. Bahçeli, Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmesine ilişkin "Doğru bir temastır. Bize göre arkası gelmeli, Esad ile de görüşme vasatı hazırlanmalıdır" dedi.

Son dakika: Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesine ilk yorum! "Arkası gelmelidir" diyerek Esad'ı işaret etti

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kürsüye çıktı. 3600 ek gösterge hakkında mesaj veren Bahçeli, "Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Tüm öğretmenlerimiz kadroya geçirilmelidir" dedi. CHP ve İYİ Parti'ye HDP üzerinden yüklenen MHP lideri, "CHP'yi HDP'den, HDP'yi CHP'den ayrı görmemiz hayal ötesi bir durumdur. Öldürülen teröristlere başsağlığı dilemek, Türk askerini suçlamak bir hak değil habisliktir, hafifmeşrepliktir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Sisi ile temasını değerlendiren Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğrudur. Bize göre arkası getirilmeli, Suriye Arap Cumhuriyeti Başkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı hazırlanmalıdır" diye konuştu.

"HAK SAHİBİ ÖĞRETMENLERİMİZ 3600 EK GÖSTERGEYE KAVUŞACAK"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

  • Masalarda değil, meydandayız. Türk milletini huzurlu ve müreffeh bir geleceğe taşımanın amacındayız. MHP'ye yargısız infaza heves edenlere demokrasinin ve sandığın kaç bucak olduğunu göstermenin azmindeyiz. MHP algı oyunlarını bozarak geliyor.

  • 2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Ona buna el avuç açan siyasi güruhun önümüze taş koyması, mücadelemizi sekteye uğratması beyhudedir.

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  • Öğretmenlerimize hangi hakkı versek bin defa helal olsun diyorum. 3 Şubat 2022'de TBMM'de kabul ettiğimiz, 14 Şubat'ta da yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu çok ciddi bir kazanım ve gelişmedir. Eğitim ve öğretim tazminatlarının yükselecek olmasının yanı sıra 3600 ek göstergeye de hak sahibi öğretmenlerimiz resmen kavuşacaktır. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Tüm öğretmenler kadroya geçirilmelidir.

"HAK MIDIR YOKSA ŞEREFSİZLİĞİN GÖSTERGESİ MİDİR?"

  • Sıkıştıkları her saha ve zeminde demokrasi propagandası yapan bölücü ve yıkıcı odaklar aslında anarşizme ve despotizme saplanmış bayraksızlardır. Bir kavrama sık sık müracaat etmek ona itibar ve itimat edilmediğinin göstergesi olamayacaktır. İnsan haklarını en çok telaffuz edenler bu hakka en fazla zarar veren zırva kişilerdir.

  • Gelelim asıl mevzumuza: İhanet, kötülük, suç işlemek, insan öldürmek bir hak değildir. Bunların hepsi hukukun direkt konusudur. Biz kişi hak ve hürriyetine bir başkasının güvenlik ve hürriyet sınırlarını ihlal etmediği sürece ama'sız, ön şartsız bağlıyız, saygılıyız, sadığız. Küfür bir hak değil, bir ahlak sorunudur. Terör ağır bir insanlık suçudur. Sözde büyük Kürdistan'ın kurulması bu çürümüşlere göre bir hak mıdır? ABD'nin 10 Kasım 2022'de Litvanya'da Enes Kanter isimli tescilli teröristin oraya katılması, Cumhurbaşkanımızın hakaretlere maruz kalması hak mıdır? LGBT'yi desteklemek bir hak mıdır yoksa bir sapkınlık mıdır? İstiklal Caddesinde bombayla bebek arabası devirmek, 6 insanımızı katletmek bir hakkın konusu mudur yoksa şerefsizliğin mi göstergesidir?

"HAFİFMEŞREPLİKTİR" TEPKİSİ! "BU MİLLETİN EVLADI OLAMAZLAR"

  • Tek bir teröristin yaşamasına dahi artık göz yumamayız. Tarihi bir hesaplaşmanın içindeyiz. Pençe Kılıç Harekatı Türkiye'nin meşru hakkıdır. Bu harekatın durdurulmasıyla ilgili dünyaya çağrı yapan HDP düşman bakiyesidir. Böylesi parti görünümlü bir örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır. Bu bölücü şebeke kapatılsın da Hazineden aldığı yardımlarla teröristlere yardım aktarmaya devam mı etsin? Buna göz mü yumalım? AYM'nin hala neyi beklediğini sormayalım mı? 2023'te bölücü siyasete son verilmelidir. İlle de siyaset yapalım diyorlarsa toplansınlar büyük kongrelerini iltica etsinler, tek yumurta ikizleri CHP'ye nasıl olsa siyasetleri aynıdır, tıynetleri aynıdır, niyetleri aynıdır, melanet hedefleri de aynı kavşağa açılmaktadır. CHP'yi HDP'den, HDP'yi CHP'den ayrı görmemiz hayal ötesi bir durumdur. Öldürülen teröristlere başsağlığı dilemek, Türk askerini suçlamak bir hak değil habisliktir, hafifmeşrepliktir.

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  • İstiklal Caddesinde kirli bir organizasyon olduğunu, bu kanlı saldırının 2023 seçimleri için siyasi bir mahiyet taşıdığını iddia edenler bu milletin evladı olamaz.

  • CHP'nin bazı yöneticilerine bakıldığında İstiklal Caddesinde bomba patlatan teröristleri ve örgütlerini aklama çabasında oldukları fark edilecektir. İP'in bazı yöneticilerine bakıldığında aynı tutumla hareket ettikleri görülecektir. Bu 2 partinin HDP'den ne farkı vardır?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SİSİ'YLE FOTOĞRAFI GÜNDEM OLMUŞTU! "BİZE GÖRE ARKASI GETİRİLMELİDİR"

  • Sayın Cumhurbaşkanımızın Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğrudur. Bize göre arkası getirilmeli, Suriye Arap Cumhuriyeti Başkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalıdır. Türkiye'nin Mısır, Suriye ve Irak'la tarihten gelen çok güçlü bağları vardır.

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  • Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Borsasına yönelik suç oluşturan açıklamaları olağan görmemiz mümkün değildir. İstanbul Borsasının yükselişi devam edecektir.

  • Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerekiyor. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemeli.

  • Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum: Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz.

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