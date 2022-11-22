Son dakika: Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesine ilk yorum! "Arkası gelmelidir" diyerek Esad'ı işaret etti

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kürsüye çıktı. 3600 ek gösterge hakkında mesaj veren Bahçeli, "Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Tüm öğretmenlerimiz kadroya geçirilmelidir" dedi. CHP ve İYİ Parti'ye HDP üzerinden yüklenen MHP lideri, "CHP'yi HDP'den, HDP'yi CHP'den ayrı görmemiz hayal ötesi bir durumdur. Öldürülen teröristlere başsağlığı dilemek, Türk askerini suçlamak bir hak değil habisliktir, hafifmeşrepliktir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Sisi ile temasını değerlendiren Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğrudur. Bize göre arkası getirilmeli, Suriye Arap Cumhuriyeti Başkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı hazırlanmalıdır" diye konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Masalarda değil, meydandayız. Türk milletini huzurlu ve müreffeh bir geleceğe taşımanın amacındayız. MHP'ye yargısız infaza heves edenlere demokrasinin ve sandığın kaç bucak olduğunu göstermenin azmindeyiz. MHP algı oyunlarını bozarak geliyor.
Sıkıştıkları her saha ve zeminde demokrasi propagandası yapan bölücü ve yıkıcı odaklar aslında anarşizme ve despotizme saplanmış bayraksızlardır. Bir kavrama sık sık müracaat etmek ona itibar ve itimat edilmediğinin göstergesi olamayacaktır. İnsan haklarını en çok telaffuz edenler bu hakka en fazla zarar veren zırva kişilerdir.
İstiklal Caddesinde kirli bir organizasyon olduğunu, bu kanlı saldırının 2023 seçimleri için siyasi bir mahiyet taşıdığını iddia edenler bu milletin evladı olamaz.
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Borsasına yönelik suç oluşturan açıklamaları olağan görmemiz mümkün değildir. İstanbul Borsasının yükselişi devam edecektir.
Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerekiyor. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemeli.