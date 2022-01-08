Son dakika... Bahçeli’den çok sert sözler: Kılıçdaroğlu safi rüzgarsın!

MHP lideri Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

Okulumuzun kapısından içeriye giren tüm kardeşlerimi kutluyor, hepsine başarılar diliyorum. İşleyen demirin ışıldadığı görmek için ilave zahmete gerek yoktur. Devamlı çalışacağız. Yüksünmeden çalışacağız.

Geçmişimize bakınız. Anadolu insanının başına gelmeyen felaketin olmadığını göreceksiniz. Anadolu insanı çalışmaktan vazgeçmemiştir. Türk milleti, vatan coğrafyasını başında taşımıştır. Türk milleti vatan için, bayrağı için çalışmıştır.

‘TARİHİMİZİ HOR GÖRENLERE KARŞI UYANIK OLUN’

Her kim tarihimizi hor görüyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olunuz. Bu tipler bizim gibi görünebilir ama hakikatte bizden değillerdir. Girmedikleri kılık, takmadıkları maske yoktur. Rant için girmeyeceği kılık yoktur.

BİZİM İÇİN SADECE EKONOMİK HAYATIMIZ YOKTUR

Ekonomik sorunları büyütüp, enflasyon mühimmatı ile ülkemizi yaylım ateşine tutan sorumsuzlar aslında ne insanımızı tanırlar, ne rızkı bilirler, ne tarihimizi okurlar, ne de ekonomiden anlarlar. Bizim için sadece ekonomik hayatımız yoktur, bir toplum hayatımız, bir inanç hayatımız, bir kültür hayatımız, akıp giden bir sosyal ve milli hayatımız vardır ve sınıflandırılması; varlığımıza, kimliğimize, tarihi haklarımıza kast etmektir.

SOKAK TARTIŞMALARI! ‘NEYİN HAZIRLIĞINI YAPIYORSUNUZ?’

Osmanlı'ya hasta adam muamelesi yapan, Türkiye'ye de saldırmak için kriz, kaos ve kargaşa, darbe, nifak ve kutuplaşma üretimini sürdüren küresel emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir. Sokakta 'barışçıl protesto' telkin ve temennileriyle neyin hazırlığını planlıyorsunuz? Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisi ile birleştirip Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz? Dost ve kardeş ülke Kazakistan’daki sokak eylemlerini, kanunsuz gösterileri izleyince bitiniz mi kanlandı? Cesaretiniz mi kanatlandı?

KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT SÖZLER

Millete muhalif odakların çıkarlarına göre kurgulanmış bu suretle taşeronlaşmış uydulaşmış yani zillete gömülmüştür. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bizim milliyetçilik diye ortada gezmemizden hoşlanmıyormuş neyden hoşlanıyorsan bize bir zahmet bildirsin de ona göre hareket edelim ona uygun davranalım. Nasıl olsa kendisi birilerini memnun etmek üzere yaşıyor ve siyaset yapıyor. Herkesi kendisi gibi sanıyor yine çuvallıyor yine faka basıyor. Kılıçdaroğlu’nun bu söylemi siyaset ve düşünce namusu açısından bir defa yüz kızartıcıdır. Bu zehirli kafaya göre milliyetçi liraya değer veren kişi demekmiş. Biz lirayı bilmiyoruz. Şayet Türk Lirası ise söylemek istediği bizim itibarımız olduğunu devamlı dile getiriyoruz. Kılıçdaroğlu korkusundan Türk lirası diyemiyor. Karşımıza geçip pervasızca milliyetçilik taslayarak gülünç durumlara düşüyor.

Sayın Kılıçdaroğlu safi rüzgarsın! Uyarmadı deme bilmediğin tanımadığın tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın. Kimse sana el uzatmaz can simidi bile atamazlar. Milliyetçiliğin alanına fazla girmekten kaçınmalısın aksi halde terörist Demirtaş’tan HDP’den ihtarname PKK ve FETÖ’den ihbarname almakan kaçamazsın kurtulamazsın. Biz Türk Lirasını her zaman tıpkı bir bayrak gibi savunduk buna da devam edeceğiz. Ama sen idrak edemezsin zira ederi 1 dolar olan şerefsizlerle aynı kümedesin aynı kümbettesin aynı küllüktesin.

Sayın Kılıçdaroğlu pek uyanık bir uykudasın bu gidişle uyanamayacaksın.



