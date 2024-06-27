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  4. SON DAKİKA | Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

SON DAKİKA | Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

27.06.2024 06:14
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Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler’de 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD ekipleri çökmenin yaşandığı dinleme yaparken, çevre evler boşaltıldı. İstanbul Valiliği, 1980 yılında yapılan binada yaralı ya da enkaz altında kalan kimsenin olmadığını duyurdu.

SON DAKİKA | Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Son dakika: Bahçelievler'de Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı binada sebebi bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

GFDGDFG

ÇEVRE BİNALAR BOŞALTILDI

Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.

GFDHDH

ENKAZ ALANINDA DİNLEME YAPILDI

AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürürken, dinleme çalışmaları yapıldı.

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İSTANBUL VALİLİĞİ: YARALI YA DA ENKAZ ALTINDA KALAN YOK

İstanbul Valiliği, 1970 yılında yapılan binada yaralı ya da enkaz altında kalan kimsenin olmadığını duyurdu

İstanbul Valiliği’nden olay ile ilgili yapılan açıklamada, "1980 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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İstanbul Bahçelievler son dakika
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