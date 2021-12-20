Son Dakika: Bakan Akar: Kerkük'teki Türkmenlerin hakkının korunması bizim için çok önemli

Milli Savunma Bakanı Akar, başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar’ın talimatlar verdiği toplantıda Kuvvet ve Ordu Komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda konuşan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERDE ÇÖKÜŞ OLDUĞUNU HEPİMİZ GÖRÜYORUZ"

Zorlu hava ve arazi şartlarında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, "Teröristlerde çöküş olduğunu hepimiz görüyoruz. Bununla alakalı bir sürü iz var. Bu çöküşün devamı için baskımızı, operasyonlarımızı, takibimizi sürdüreceğiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin tüm inlerini, barınaklarını, sığınaklarını tahrip edeceğiz" diye konuştu. Akar, zorlu hava şartlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik de talimat verdi.

"KERKÜK'TEKİ TÜRKMENLERİN HAKKININ, HUKUKUNUN KORUNMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar, "Bunu yaparken de hem Erbil ile hem Bağdat ilişkilerimizi hakka, hukuka saygılı, yapıcı şekilde gerçekleştiriyoruz. Olumlu gelişmelerin olması için gayret gösteriyoruz. Birlikte hedefe varmamız lazım. Hem Iraklı kardeşlerimiz hem de bizim için güvenliğin sağlanmasının yolu bu. Burada omuz omuza çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kerkük'teki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan Akar, "Kerkük'teki Türkmenlerin hakkının, hukukunun korunması bizim için çok önemli. Oradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"HÜR TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Son dönemde Karadeniz'de yaşananlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Karadeniz'de sükunetin hakim olmasına gayret gösteriyoruz. Karadeniz'de tarafların uluslararası hukuka uygun şekilde, bugüne kadar yapılan, üzerinde mutabık kaldığımız anlaşmalar, kurallar çerçevesinde herhangi bir şekilde gerginliğe meydan vermeden, olayların tırmanmasına sebebiyet vermeden oradaki faaliyetlerin sürmesini arzu ediyoruz. Bununla ilgili tüm muhataplarımıza bu görüşlerimizi iletiyorum. Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi, sükunetin, barışın, istikrarın hakim olması. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar her türlüyü katkıyı sağladığımız gibi bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İHA

