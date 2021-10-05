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  4. Son dakika: Bakan Akar'dan Yunanistan'a diyalog çağrısı

Son dakika: Bakan Akar'dan Yunanistan'a diyalog çağrısı

05.10.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz sorunların diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara ilişkin, "Biz diyalogdan yanayız. Ancak ülkemizin ve KKTC’nin hakkını hukukunu çiğnetmeyeceğimizin, hiçbir oldubittiye de izin vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim” dedi.

Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile katıldığı Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin “Nautical Geo araştırma gemisinin Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal etme teşebbüsüne” ilişkin sorusu üzerine, Bakan Akar, “Maalesef komşumuz Yunanistan, Girit’in doğusu, Kıbrıs’ın güney batısında ısrarlı bir şekilde ihlal girişimlerinde bulundu. İlgili unsurlarımız tarafından tedbirler alınarak gerekli girişimler gerçekleştirildi” diye konuştu.

"BİZ HER ŞEKİLDE DİYALOGDAN YANAYIZ"

“Tüm ikazlarımıza rağmen komşumuz Yunanistan maalesef taciz ve ihlallerini ısrarla sürdürüyor” ifadesini kullanan Bakan Akar, şunları söyledi:

“Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Daha önceki muhataplarımızla olduğu gibi şimdiki muhataplarımızla da diyalog kanallarının açık olması en samimi temennimiz. Biz her şekilde diyalogdan yanayız. Ancak ülkemizin ve KKTC’nin hakkını hukukunu çiğnetmeyeceğimizin, hiçbir oldubittiye de izin vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim.”

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“DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN FIRSATI"

Türkiye ve Yunanistan arasındaki İstişari, Güven ve Güven Artırıcı görüşmelerle NATO Karargahı’ndaki Ayrıştırma Usulleri toplantılarını diyaloğun geliştirilmesi için birer fırsat, uygun birer ortam olarak nitelendiren Akar, “Sorunların sözümü için bunların devamından yanayız” dedi.

Yunanistan’ın son dönemde giriştiği “silahlanma yarışına” yönelik soru üzerine de Akar, “Komşumuz Yunanistan’ın bazı ülkelerin teşvik, tahriklerine kapılarak çeşitli teşebbüslerde bulunmasının kendilerine yarar sağlamayacağının görülmesi gerekir” diye konuştu.

Akar, açıklamasının sonunda “Türkiye, hiçbir zaman ve hiç kimse için tehdit olmadığı gibi aksine daima güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik olmuştur” ifadesini de kullandı.

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Yunanistan Hulusi Akar
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