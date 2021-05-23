Son Dakika: Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar şunları ifade etti:

Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle, yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmanın imkanı yok."

"TERÖRİSTLERİN İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI"

Sadece 1 Ocak’tan bugüne kadar 1107 terörist etkisiz hale getirildi.Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında bugüne kadar 124 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor.

Ayrıntılar birazdan...



