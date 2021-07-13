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  4. Son Dakika: Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile İstanbul'da bir araya geldi

Son Dakika: Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile İstanbul'da bir araya geldi

13.07.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Afganistan, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Son Dakika: Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile İstanbul'da bir araya geldi

Yapıcı ve olumlu geçtiği bildirilen görüşmeye ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Akar tarafından, NATO'nun güney kanadı ve Akdeniz’in iki müttefik ülkesi Türkiye ve İtalya arasındaki ortak değerlere ve iş birliğine vurgu yapıldığı, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğu, başta DEAŞ, FETÖ ve PKK/YPG olmak üzere her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü, Türkiye'nin salgına rağmen NATO'ya kesintisiz katkı sağlamaya devam ettiği, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine verilen önemin ifade edildiği belirtildi." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye Hulusi Akar
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