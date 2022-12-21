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  4. Son dakika: Bakan Akar Yunanistan'a sert tepki! "Küstahlık" diyerek açıkladı: Gerekli yanıt verildi

Son dakika: Bakan Akar Yunanistan'a sert tepki! "Küstahlık" diyerek açıkladı: Gerekli yanıt verildi

21.12.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Türkiye'nin NATO görevini icra eden uçaklarına radar kilidi atmasına yönelik Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sert tepki geldi. "Gerekli yanıtı birliklerimiz verdi" diyen Bakan Akar, tepkisini "Bu düşmanca tavır, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir" sözleriyle dile getirdi.

Son dakika: Bakan Akar Yunanistan'a sert tepki! "Küstahlık" diyerek açıkladı: Gerekli yanıt verildi

Milli Savunma Bakanı Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Akar toplantıda Yunanistan'ın NATO uçuşunu önleme girişimine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Komşumuz Yunanistan, istikrarsızlığı körükleyen provokatif eylem ve söylemleriyle yayılmacı ve saldırgan politikalarına maalesef devam etmekte. Her geçen gün bunlara yeni provokasyonlar eklemektedir. Son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında silahsız olarak NATO görevi yapan uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır. Bu düşmanca tavır, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. Yunanistan'a gerekli yanıtı birliklerimiz verdi."

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