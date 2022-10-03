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Son dakika: Bakan Bozdağ'dan 'yeni anayasa' açıklaması! "Türkiye eninde sonunda yapacak"

03.10.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni anayasa tartışmaları gündemdeki yerini korurken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili önemli mesajlar verdi. Bakan Bozdağ, Türkiye'nin "eninde sonunda yeni anayasa yapacağını" vurgulayarak "Yeni anayasa olmadan yeni Türkiye de olmaz, büyük Türkiye de olmaz" dedi.

Son dakika: Bakan Bozdağ'dan 'yeni anayasa' açıklaması! "Türkiye eninde sonunda yapacak"

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katıldı. Burada konuşma gerçekleştiren Bakan Bozdağ, yeni anayasayla ilgili mesajlar verdi.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır. Üzüntümüz bunun gecikmesindedir. Unutmamak gerekir ki yeni anayasa olmadan yeni Türkiye de olmaz, büyük Türkiye de olmaz. Büyük Türkiye'nin en önemli anahtarı yeni anayasadır. Cumhuriyet'in ilanından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı ilk şey yeni anayasadır. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken yeni bir anayasayla milletimizin de devletimizin de ortak çıkarınadır.

  • Olağan dönemde anayasa yapma irademizi ortaya koymamız ve bu iradeyi hayata geçirmemiz bizim gücümüze çok büyük güç katacaktır.

  • 1982 Anayasası esasında güvensizlik üzerine kurulmuş bir anayasadır. Korkularının gerçekleşmemesi, endişelerinin oluşmaması için sürekli müteyakkız halinde olan hükümleri içermektedir. Anayasaların korkular, endişeler üzerinde değil, güven üzerine bina edilmesi anayasanın gücü olduğu gibi milletin ve devletin de gücüdür.
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Bekir Bozdağ Anayasa

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