Son dakika: Bakan Bozdağ'dan 'yeni anayasa' açıklaması! "Türkiye eninde sonunda yapacak"

Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır. Üzüntümüz bunun gecikmesindedir. Unutmamak gerekir ki yeni anayasa olmadan yeni Türkiye de olmaz, büyük Türkiye de olmaz. Büyük Türkiye'nin en önemli anahtarı yeni anayasadır. Cumhuriyet'in ilanından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı ilk şey yeni anayasadır. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken yeni bir anayasayla milletimizin de devletimizin de ortak çıkarınadır.