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  4. Son dakika | Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Libya ile hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandı!

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Libya ile hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandı!

03.10.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye ile Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandı. Gelişmeyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu.

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Libya ile hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandı!

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Manguş Trablus’ta ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu konuşmasında Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını duyururken "bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız" dedi.

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Çavuşoğlu konuşmasında şunları söyledi:

  • Libya'dan bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız.

  • Somut bir yol haritasına duyulan ihtiyacı dile getirdik. Siyasi konularda çözümün diyalogdan geçtiğini de belirttik. Uluslararası toplumu Libya'nın huzurunu bozacak adımlardan imtina etmesini ve Libya'nın bu yöndeki çabaları desteklemeye davet ediyoruz.

LİBYA'YA ÜST DÜZEY ZİYARET

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a sabah saatlerinde varmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Mevlüt Çavuşoğlu

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