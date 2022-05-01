HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı

01.05.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu "İsrail'e büyükelçilik açılacak mı?" sorusuna, "25 Mayıs'ta İsrail'e gideceğiz. Büyükelçi kararını orada vereceğiz." dedi. Uruguay'da Ermeni göstericilere bozkurt işareti yapan Çavuşoğlu o anları da anlattı. İşte detaylar...

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu Venezuela dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu "İsrail'e büyükelçilik açılacak mı?" sorusuna, "25 Mayıs'ta İsrail'e gideceğiz. Büyükelçi kararını orada vereceğiz." ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_d66daf50a40b83b9aa01dc2df547583a

ERMENİSTANLA YENİ DÖNEM

Ermenistan'la normalleşme süreciyle ilgili son gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, "Bu toplantıda da önümüzdeki süreçte atılabilecek farklı adımlar konuşulacak. Sınır tespitinin tekrar yapılması konusunda bir mutabakat vardı. Bu nasıl yapılacak? Ortak komisyon mu kurulacak mesela? Azerbaycan ile ortak komisyon kurma kararı aldılar." dedi.

MISIR'LA NORMALLEŞME

Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sonrasında Sırada Mısır mı var?" sorusuna ise, "Mısırla süreç daha önce başladı ama biraz daha yavaş ilerliyor. Mesela BAE ile başladı ve çok hızlı devam etti. Aynı şekilde Bahreyn'le de öyle. Suudi Arabistan ile de başlayan bir süreç vardı, bizlerin görüşmeleri oldu. Sonuçta, bu ilişkilerimizin normalleştirme stratejimizin bir parçası. Mısır da öyle. Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir. Temaslarımızı artıracağız. Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama prensibini uyguluyoruz." karşılığını verdi.

thumbs_b_c_c265ebbe57fdfd2c1f7aabf4649325fc

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Çavuşoğlu, dünyanın gündeminden düşmeyen Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ise, "Bir ateşkes anlaşması için müzakere ettikleri metne baktığımız zaman bazen ilerleme, bazen gerileme oluyor. O yüzden orada fazla umutlu olamıyoruz. Ama arka kapı diplomasisine baktığımız zaman orada umutlu hale geliyoruz. Savaşın bitmesini istemeyenlerin olduğunu herkes görüyor. Artık zaten o ülkeler de neredeyse gizlenmemeye başladılar." ifadelerini kullandı.

URUGUAY'DAKİ BOZKURT İŞARETİ

Bakan Çavuşoğlu sosyal medyada çok konuşulan bozkurt hareketiyle ilgili, "Bizim Uruguay ile herhangi bir sıkıntımız yok. Bizimle ilişkileri canlandırmak istiyorlar. Bu çerçevede ziyaretimiz gerçekleşti. Uruguay ziyareti marjında bir anıta çelenk bırakmamız öngörülüyordu. Uruguay makamları, 'Olası bir gösteri ihtimaline karşı çelenk bırakma aşamasını iptal ederseniz seviniriz' dediler. Biz de iptal ettik. Binamızın açılışı sırasında önüne o grubun yaklaştırılmaması konusunda Büyükelçimize teminat verdiler. Söz verdikleri halde oraya grubu yaklaştırmaları bir hataydı. Nitekim göstericiler çirkin tavırlar sergilediler. Kabul edilemez bu çirkin tavırlardan sonra biz de gereken cevabımızı verdik. Bizim yaptığımız hareket ne Uruguay makamlarına ne Uruguay halkına ne de göstericilere bir hakarettir. Bundan dolayı bizi suçlamaları da yersiz. Geleceğe bakmamız gerektiğini söyledik." açıklamalarında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle iftarda önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle iftarda önemli açıklamalar
"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu
Başka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacakBaşka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacak
Anahtar Kelimeler:
İsrail Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Trabzonspor'da hükmen yenilgi tehlikesi! O detay herkesi korkutuyor...

Trabzonspor'da hükmen yenilgi tehlikesi! O detay herkesi korkutuyor...

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kamerada

Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kamerada

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

'Gönlümüzdeki cumhurbaşkanı adayı' diyerek açıkladı

'Gönlümüzdeki cumhurbaşkanı adayı' diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.