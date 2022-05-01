Son dakika: Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu Venezuela dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu "İsrail'e büyükelçilik açılacak mı?" sorusuna, "25 Mayıs'ta İsrail'e gideceğiz. Büyükelçi kararını orada vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ERMENİSTANLA YENİ DÖNEM

Ermenistan'la normalleşme süreciyle ilgili son gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, "Bu toplantıda da önümüzdeki süreçte atılabilecek farklı adımlar konuşulacak. Sınır tespitinin tekrar yapılması konusunda bir mutabakat vardı. Bu nasıl yapılacak? Ortak komisyon mu kurulacak mesela? Azerbaycan ile ortak komisyon kurma kararı aldılar." dedi.

MISIR'LA NORMALLEŞME

Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sonrasında Sırada Mısır mı var?" sorusuna ise, "Mısırla süreç daha önce başladı ama biraz daha yavaş ilerliyor. Mesela BAE ile başladı ve çok hızlı devam etti. Aynı şekilde Bahreyn'le de öyle. Suudi Arabistan ile de başlayan bir süreç vardı, bizlerin görüşmeleri oldu. Sonuçta, bu ilişkilerimizin normalleştirme stratejimizin bir parçası. Mısır da öyle. Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir. Temaslarımızı artıracağız. Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama prensibini uyguluyoruz." karşılığını verdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Çavuşoğlu, dünyanın gündeminden düşmeyen Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ise, "Bir ateşkes anlaşması için müzakere ettikleri metne baktığımız zaman bazen ilerleme, bazen gerileme oluyor. O yüzden orada fazla umutlu olamıyoruz. Ama arka kapı diplomasisine baktığımız zaman orada umutlu hale geliyoruz. Savaşın bitmesini istemeyenlerin olduğunu herkes görüyor. Artık zaten o ülkeler de neredeyse gizlenmemeye başladılar." ifadelerini kullandı.

URUGUAY'DAKİ BOZKURT İŞARETİ

Bakan Çavuşoğlu sosyal medyada çok konuşulan bozkurt hareketiyle ilgili, "Bizim Uruguay ile herhangi bir sıkıntımız yok. Bizimle ilişkileri canlandırmak istiyorlar. Bu çerçevede ziyaretimiz gerçekleşti. Uruguay ziyareti marjında bir anıta çelenk bırakmamız öngörülüyordu. Uruguay makamları, 'Olası bir gösteri ihtimaline karşı çelenk bırakma aşamasını iptal ederseniz seviniriz' dediler. Biz de iptal ettik. Binamızın açılışı sırasında önüne o grubun yaklaştırılmaması konusunda Büyükelçimize teminat verdiler. Söz verdikleri halde oraya grubu yaklaştırmaları bir hataydı. Nitekim göstericiler çirkin tavırlar sergilediler. Kabul edilemez bu çirkin tavırlardan sonra biz de gereken cevabımızı verdik. Bizim yaptığımız hareket ne Uruguay makamlarına ne Uruguay halkına ne de göstericilere bir hakarettir. Bundan dolayı bizi suçlamaları da yersiz. Geleceğe bakmamız gerektiğini söyledik." açıklamalarında bulundu.



