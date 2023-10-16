HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Bakan Fidan, sivillerin serbest bırakılması için devreye girdi

Son dakika: Bakan Fidan, sivillerin serbest bırakılması için devreye girdi

16.10.2023 20:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Filistin’deki son gelişmeleri ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarını ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

Son dakika: Bakan Fidan, sivillerin serbest bırakılması için devreye girdi

Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Filistin’deki son gelişmeleri görüştü. Konuşmada öne çıkan başlıklardan biri de sivillerin serbest bırakılması başlığı oldu.

hakan fidan

FİDAN'IN YOĞUN TEMPOSU DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi. Bakan Fidan ayrıca Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya görüşmelerde, İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

PEŞ PEŞE ZİYARETLER

Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib'in davetine icabetle 17 Ekim 2023 tarihinde Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi. Bir sonraki ziyaret için de bilgilendirme yapan Bakanlık açıklamasında, "Sayın Bakanımız, 18 Ekim 2023 tarihinde Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısına katılacaktır. Toplantı çerçevesinde, İsrail'in ayrım gözetmeksizin Gazze’deki Filistin halkının tamamını hedef alan eylemleri karşısında İİT nezdinde atılabilecek somut adımlar ve bu bağlamda İİT Üye Ülkelerince ortak bir tutum belirlenmesi üzerinde durulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail'den Refah Sınır Kapısı'na saldırı!İsrail'den Refah Sınır Kapısı'na saldırı!
Tersine göç başladı! "Evimde ölmeyi tercih ederim"Tersine göç başladı! "Evimde ölmeyi tercih ederim"
Bakan Tunç duyurdu: Müfettiş görevlendirildiBakan Tunç duyurdu: Müfettiş görevlendirildi
Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.