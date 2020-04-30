Son dakika! Bakan Kasapoğlu: 29 bin 284 vatandaşımız karantinada

Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Mehmet Muharrem Kasapo\u011flu, 76 ildeki yurtlarda 29 bin 284 vatanda\u015f\u0131n karantinada oldu\u011funu, 34 bin 452 vatanda\u015f\u0131n ise evlerine u\u011furland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Doktor hem koronavir\u00fcs\u00fc yendi hem de hastas\u0131n\u0131 kurtard\u01311500 'krali\u00e7e ar\u0131' ele ge\u00e7irildiUzmanlar uyar\u0131yor: Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 vir\u00fcsten ne kadar etkilenecek?