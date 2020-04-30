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  4. Son dakika! Bakan Kasapoğlu: 29 bin 284 vatandaşımız karantinada

Son dakika! Bakan Kasapoğlu: 29 bin 284 vatandaşımız karantinada

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 10:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine Bakan Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 29 bin 284 vatandaşın karantinada olduğunu, 34 bin 452 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Son dakika! Bakan Kasapoğlu: 29 bin 284 vatandaşımız karantinada

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 29 bin 284 vatandaşın karantinada olduğunu, 34 bin 452 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

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