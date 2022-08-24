Son dakika: Bakan Kasapoğlu 'An itibarıyla başlatıyoruz' diyerek duyurdu! Yurt başvuruları için son tarih belli oldu

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Cebeci Site Yurdu'nda yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen yıl yüzde 90'ın üzerinde yerleştirme oranına ulaşıldığını belirten Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvurularının da başlatıldığını açıkladı. Kasapoğlu'nun açıklamasına göre başvurular e-devlet üzerinden pazar gününe dek yapılabilecek.
Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Bu ölçekte üniversite yurt hizmeti sağlayan ikinci bir ülkenin dünyada olmadığını belirtmek istiyorum.
Sadece Ankara'mızda 36 adet yurdumuz var. Ankara'da Çubuk'ta 6 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapacak bir yurdumuzu tamamladık. 4 binden fazla kapasiteyle bu yıl inşallah ful olarak üniversite öğrencilerine hizmet verecek.
Hafta sonu, hafta içi, yaz tatili, başka birtakım tatil zamanları, ne zaman gerekiyorsa bu milletin kapıları tüm milletimize açık. Bu sistemin dünyada eşi benzeri yok.
Geçtiğimiz yıl yerleştirme oranımız yüzde 90'ın üzerinde, pandemiye rağmen.
2022-2023 eğitim yılı yurt başvurularımız an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler.
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