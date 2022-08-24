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  4. Son dakika: Bakan Kasapoğlu 'An itibarıyla başlatıyoruz' diyerek duyurdu! Yurt başvuruları için son tarih belli oldu

Son dakika: Bakan Kasapoğlu 'An itibarıyla başlatıyoruz' diyerek duyurdu! Yurt başvuruları için son tarih belli oldu

24.08.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren öğrenci yurtlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bugün itibarıyla yurt kapasitesinin 800 binin üstüne çıktığına dikkat çeken Kasapoğlu, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesini inşallah yeni rakamlar, yeni rekorlarla egale etmeye devam edeceğiz." dedi. Kasapoğlu öte yandan 2022-2023 eğitim yılı yurt başvurularının başlatıldığını açıkladı.

Son dakika: Bakan Kasapoğlu 'An itibarıyla başlatıyoruz' diyerek duyurdu! Yurt başvuruları için son tarih belli oldu

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Cebeci Site Yurdu'nda yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen yıl yüzde 90'ın üzerinde yerleştirme oranına ulaşıldığını belirten Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvurularının da başlatıldığını açıkladı. Kasapoğlu'nun açıklamasına göre başvurular e-devlet üzerinden pazar gününe dek yapılabilecek.

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"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK KAPASİTESİ"

Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Bu ölçekte üniversite yurt hizmeti sağlayan ikinci bir ülkenin dünyada olmadığını belirtmek istiyorum.

  • Sadece Ankara'mızda 36 adet yurdumuz var. Ankara'da Çubuk'ta 6 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapacak bir yurdumuzu tamamladık. 4 binden fazla kapasiteyle bu yıl inşallah ful olarak üniversite öğrencilerine hizmet verecek.

  • Bugün itibarıyla yurt kapasitemiz 800 binin üstüne çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesini inşallah yeni rakamlar, yeni rekorlarla egale etmeye devam edeceğiz.

"AN İTİBARIYLA BAŞLATIYORUZ"

  • Hafta sonu, hafta içi, yaz tatili, başka birtakım tatil zamanları, ne zaman gerekiyorsa bu milletin kapıları tüm milletimize açık. Bu sistemin dünyada eşi benzeri yok.

  • Geçtiğimiz yıl yerleştirme oranımız yüzde 90'ın üzerinde, pandemiye rağmen.

  • 2022-2023 eğitim yılı yurt başvurularımız an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler.

  • Bakanlık olarak tüm gençlerimizin yanındayız. Onları geleceğe hazırlamak, onların umutlarını büyütmek en büyük gayemizdir.
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Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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