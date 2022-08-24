Son dakika: Bakan Kasapoğlu 'An itibarıyla başlatıyoruz' diyerek duyurdu! Yurt başvuruları için son tarih belli oldu

Bu ölçekte üniversite yurt hizmeti sağlayan ikinci bir ülkenin dünyada olmadığını belirtmek istiyorum.

Sadece Ankara'mızda 36 adet yurdumuz var. Ankara'da Çubuk'ta 6 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapacak bir yurdumuzu tamamladık. 4 binden fazla kapasiteyle bu yıl inşallah ful olarak üniversite öğrencilerine hizmet verecek.