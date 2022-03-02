HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Koca 'artık istenmeyecek' diyerek duyurdu! HES kodu uygulaması kalktı

SON DAKİKA | Bakan Koca 'artık istenmeyecek' diyerek duyurdu! HES kodu uygulaması kalktı

02.03.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HES kodu uygulaması ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. HES koduyla ilgili açıklama Bilim Kurulu toplantısı sonrası geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bakan Koca 'artık istenmeyecek' diyerek duyurdu! HES kodu uygulaması kalktı

Son dakika: HES kodu zorunluluğu kaldırıldı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HES kodu uygulamasının kaldırılmasını "Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu istenmeyecek" sözleriyle duyurdu. İşte koronavirüsle mücadelede yeni dönemin ayrıntıları...

thumbs_b_c_3ed5c7bcb9ca96126423ebcb2da752f2

SON DAKİKA | HES KODU UYGULAMASI KALDIRILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bugün yapacağı açıklama merak ediliyordu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Koca, koronavirüsle mücadelede yeni dönemde alınan kararları açıkladı. Bakan Koca, "Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu istenmeyecek" açıklamasını yaptı.

MASKE ZORUNLULUĞU DA KALKTI

Ayrıca, Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Koca Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı! HES kodu ve maske zorunluluğu kaldırıldı...SON DAKİKA: Bakan Koca Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı! HES kodu ve maske zorunluluğu kaldırıldı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yoğun kar yağışı! Yol tamamen trafiğe kapandıYoğun kar yağışı! Yol tamamen trafiğe kapandı
Rusya sınırındaki ülkeye gittiler! Tankların önünde net mesajRusya sınırındaki ülkeye gittiler! Tankların önünde net mesaj
Rus medyası duyurdu! Rusya-Ukrayna arasında ikinci görüşme yarınRus medyası duyurdu! Rusya-Ukrayna arasında ikinci görüşme yarın
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca HES kodu son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Tüm Türkiye'nin beklediği haberi Bakan Koca duyurdu

Tüm Türkiye'nin beklediği haberi Bakan Koca duyurdu

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

Sır gibi saklanıyordu! Rusya ilk kez açıkladı

Sır gibi saklanıyordu! Rusya ilk kez açıkladı

Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…

Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.