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SON DAKİKA | Bakan Koca'dan çocuklara cinsiyet değişikliği yapıldığı iddialarına yanıt! 'Buna asla müsaade etmeyiz'

22.08.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocuklara cinsiyet değişikliği yapıldığı iddialarına ilişkin, "Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz. Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor" dedi. Koca ayrıca, bir hastanede malzeme sıkıntısına bağlı tedavinin yapılamadığı iddiaları için "asılsızdır" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Koca'dan çocuklara cinsiyet değişikliği yapıldığı iddialarına yanıt! 'Buna asla müsaade etmeyiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin" değerlendirmesinin sorulması üzerine Koca, "Bu konu son derece hassas hareket ettiğimiz bir alan. Öncelikle işin sağlık boyutu var. Bahse konu işlemlerin, bir sağlık gereksinimi olması durumunda tavrımız son derece net. Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz. Bu her türlü sağlık sorunu için geçerli." diye konuştu.

Koca, "Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu konuda çok net kurallarımız var ve işletiyoruz. Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor. Soruşturmamızın neticesini de sizlerle paylaşırız." bilgisini verdi.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

Bir gazetecinin, bazı hastanelerde tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı ve buna bağlı tedavinin yapılamadığına yönelik iddialar olduğuna ilişkin bir soru üzerine de Koca, "Malzeme krizi, kopan parmağı dikmeyi engelledi" başlığıyla yer alan bir haber olduğunu ifade etti.

Koca, iddialara ilişkin şu yanıtı verdi:

"İddialar tamamen asılsızdır. Hastamız, 18 Ağustos 2023 Cuma günü akşama doğru Gülhane Eğitim Araştırma ve Hastanesi Acil Servisi'ne sağ elinin birinci parmağını kapıya sıkıştırma sonucu total ampütasyon nedeniyle başvurmuştur. Hastamız, ortopedi kliniği tarafından değerlendirilmiş ve acil replantasyon cerrahisi planlanmıştır.

Ameliyatı gerçekleştirecek olan hekim, ameliyat sırasında gerekli olan 11-0 prolene sütürün hazırlanmasını ve hastanın acilen ameliyata alınmasını istemiştir. Ameliyathane deposunda bulunmayan ama hastanenin ana deposunda bulunan malzeme ile ilgili hastanede olmadığı şeklinde yanlış bilgi verilmesi üzerine, Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile iletişime geçilerek, malzemenin temini sağlanmıştır. Malzemenin temin edilmesi sonrasında hasta ameliyata alınmış ve yaklaşık 5 saat süren ameliyat başarıyla tamamlanmıştır."

Replantasyonun 3. gününde hastanın fizik muayenesinde replante edilen parçanın canlı olduğu ve ameliyatın başarıyla geçtiğinin görüldüğünü aktaran Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Ameliyat sırasında malzeme temininde yaşanan aksaklıklarla ilgili kişiler hakkında hastane yönetimi tarafından gerekli inceleme ve idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu hastaya veya yakınlarına malzeme temin edildikten sonra ameliyatın gerçekleştirileceği ya da kendilerinin temin etmesi gerektiği ile ilgili bilgi verilmesi de söz konusu değildir."

AA

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