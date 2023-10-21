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  4. Son Dakika | Bakan Koca'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması! "Yarın sabah hareket ediyor"

Son Dakika | Bakan Koca'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması! "Yarın sabah hareket ediyor"

21.10.2023 23:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yardım amacıyla, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunulacağını açıkladı. Bakan Koca ayrıca Gazze'ye 20 uzmandan oluşan bir hekim grubunun da gönderileceğini duyurdu.

Son Dakika | Bakan Koca'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması! "Yarın sabah hareket ediyor"

Son dakika haberine göre, Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak." dedi.

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SAHRA HASTANESİ İÇİN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını ve 20 kişilik uzman ekibin Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacağını aktaran Koca, "Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Arish Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Arish Havalimanı'na gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze'deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapmasının planlandığını vurgulayarak, "Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek. İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli." dedi. (AA)


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Fahrettin Koca Gazze yardım

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