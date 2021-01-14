Son dakika! Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olmasından sonra hastane önünde yaptığı açıklamada, "Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldiğinde mutlak aşı olması gerektiğine inanıyorum. Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapmış olan ve canlı gösterebilmiş bir ülke var mı bilmiyorum. İller bazında gerektiğinde anlık yapılabilen aşıları da göstermek istiyoruz. Bu noktada aşı sırası gelenler ihmal etmeden yaptırması son derece önemli." ifadelerini kullandı.



