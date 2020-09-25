Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Son haftalarda virüs yayılım gösterdi. Ağır hasta sayımızda ciddi artış var.

Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat için detaylı değerlendirme ve planlama yaptık.

Salgın alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Dünya Sağlık Örgütü ülkeleri daha etkin mücadeleye davet ediyor.

Koronavirüse karşı aldığımız önlemleri uygularsak influenza isimli gripten de korunuzu. Aynı anda iki virüsle mücadele etmek zorunda kalmayız. Karşımızda artık iki virüs var. Elimizde ikisine de yetecek üç tedbir var: temizlik, maske ve mesafe.

"AŞI İLE İLGİLİ HABERLER TESELLİ DEĞİL, GERÇEK"

Aşı ile ilgili haberler teselli değil gerçek ama daha aylar var, sıkı tedbirlerle karanlıktan çıkalım.

Kullandığımız ilacın ölümleri yüzde 30 azalttığı belirlendi.

Günlük test sayımız 110 binin üzerinde, bu test sayısı bazı ülkelerin haftalık test sayısıdır.

VAKA SAYISI DÜŞEN İLLER

Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop'un hastalıkta geldiği noktayı gözden geçirdik. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi, son bir haftada vaka sayısında yüzde 30'dan fazla düşüş sağlandı.