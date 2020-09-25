Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Son haftalarda virüs yayılım gösterdi. Ağır hasta sayımızda ciddi artış var.
Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat için detaylı değerlendirme ve planlama yaptık.
Salgın alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Dünya Sağlık Örgütü ülkeleri daha etkin mücadeleye davet ediyor.
Koronavirüse karşı aldığımız önlemleri uygularsak influenza isimli gripten de korunuzu. Aynı anda iki virüsle mücadele etmek zorunda kalmayız. Karşımızda artık iki virüs var. Elimizde ikisine de yetecek üç tedbir var: temizlik, maske ve mesafe.
Aşı ile ilgili haberler teselli değil gerçek ama daha aylar var, sıkı tedbirlerle karanlıktan çıkalım.
Kullandığımız ilacın ölümleri yüzde 30 azalttığı belirlendi.
Günlük test sayımız 110 binin üzerinde, bu test sayısı bazı ülkelerin haftalık test sayısıdır.
Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop'un hastalıkta geldiği noktayı gözden geçirdik. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi, son bir haftada vaka sayısında yüzde 30'dan fazla düşüş sağlandı.
Son bir haftada vaka sayılarında Amasya'da yüzde 40, Ordu'da yüzde 30; Çorum'da, Sinop'ta ve Tokat'ta yine yüzde 50 düşüş görüyoruz.
6 ilin her birinde, filyasyon gücümüzü daha da artırıyoruz. Özellikle tedbir amaçlı. Filyasyon Türkiye'de önemini korumaya devam edecek. Temaslılarda yüzde 98,7'ye ulaştık.
Türkiye genelinde erişkin yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 33 seviyesinde.
Özellikle sayın büyükelçinin yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Maliye bakanlığımız dahil olmak üzere üniversite hastanemizin ilaç ve tıbbı malzemeyle ilgili eskiden gelen borç sorunu çözmek için bir yaklaşımı oldu. Bununla ilgili de görüşmelere başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorunun olmadığı, malzemelerle ilgili görüşmeleri başladı. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını hatırlamak isterim.
Bununla ilgili bir artış olmadı.
Bilim Kurulu kademeli geçişi gündeme alacaktır.
Bu dönemde daha sert tedbirler almak gibi bir tavrımız yok. Aldığımız tedbirlerle vaka sayısı düşmekte. İlave bir yasak düşünülmüyor, tedbirlere uyumumuz önemli.