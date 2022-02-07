Son dakika: Bakan Koca paylaştı... İşte güncel koronavirüs vaka haritası

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs hastalığına ilişkin 22-28 Ocak arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan vaka haritasında Kırklareli, en fazla koronavirüs vakasının tespit edildiği il oldu. Öte yandan 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 olarak kayıtlara geçti.

İşte güncel koronavirüs vaka haritası:





22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il:



Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa.



