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  4. Son Dakika! Bakan Koca: 'Türkiye'de ilaç bulunamıyor' haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur

Son Dakika! Bakan Koca: 'Türkiye'de ilaç bulunamıyor' haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur

11.12.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de ilaç bulunamıyor" şeklinde yapılan eleştirilere yanıt verdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Türkiye’de ilaç bulunamıyor haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek ‘Türkiye’ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz’ feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız." dedi.

Son Dakika! Bakan Koca: 'Türkiye'de ilaç bulunamıyor' haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur

Bakan Koca "Türkiye'de ilaç bulunamıyor" iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamasının yanı sıra aşı geliştirme tesisiyle alakalı da önemli açıklamalarda bulundu.

Koca, "Ülkemizde aşı geliştirecek, biyoteknolojik ürün geliştirecek ve üretecek modern bir merkeze kesinlikle ihtiyaç var. Bu konudaki hazırlığımızı tamamladık. Dün itibarıyla bu tesisin ihale süreci başladı. Çok yakında tüm detaylarını paylaşacağız. Rahmetli Refik Saydam’ın mirasına sahip çıkıyoruz." dedi. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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