Son Dakika! Bakan Koca: 'Türkiye'de ilaç bulunamıyor' haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur

Bakan Koca "Türkiye'de ilaç bulunamıyor" iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamasının yanı sıra aşı geliştirme tesisiyle alakalı da önemli açıklamalarda bulundu.

Koca, "Ülkemizde aşı geliştirecek, biyoteknolojik ürün geliştirecek ve üretecek modern bir merkeze kesinlikle ihtiyaç var. Bu konudaki hazırlığımızı tamamladık. Dün itibarıyla bu tesisin ihale süreci başladı. Çok yakında tüm detaylarını paylaşacağız. Rahmetli Refik Saydam’ın mirasına sahip çıkıyoruz." dedi. (DHA)

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