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Son dakika: Bakan Kurum'dan İBB'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 12:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak "İBB’nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Bakan Kurum'dan İBB'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik. Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır. Acil ihtiyaçları önceleyecek 'Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağı'nı oluşturuyoruz. Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek il il 'Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri de yapacağız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok. Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arsa rantına müsaade etmedik. Bir vatandaşın, bireyin, şirketin arsa toplaması söz konusu değildir."

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklamasıEkrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Kanal İstanbul Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İBB

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