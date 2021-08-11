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  4. Son Dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Bodrum yangını kontrol altına alındı

Son Dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Bodrum yangını kontrol altına alındı

11.08.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bodrum'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, daha önce ise 11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Son Dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Bodrum yangını kontrol altına alındı

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Dereköy ve Gümüşlük mahallelerinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına, çok sayıda arazöz, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile karadan, gece yangın söndürme kapasiteli 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahale edilmişti.

Özel firmalara ait beton mikserleri de bölgede ekiplere destek vermişti. Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekiplerin yoğun çabası sarf etmişti.

MİLAS YANGINI KONTROL ALTINDA

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı önceki açıklamasında, 11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarımız devam ettiğini duyurmuştu. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
yangın Bodrum
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