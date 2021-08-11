Son Dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Bodrum yangını kontrol altına alındı

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.



Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 10, 2021

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Dereköy ve Gümüşlük mahallelerinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına, çok sayıda arazöz, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile karadan, gece yangın söndürme kapasiteli 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahale edilmişti.

Özel firmalara ait beton mikserleri de bölgede ekiplere destek vermişti. Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekiplerin yoğun çabası sarf etmişti.

MİLAS YANGINI KONTROL ALTINDA

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı önceki açıklamasında, 11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarımız devam ettiğini duyurmuştu. (AA)

11 gündür devam eden MUĞLA MİLAS YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.



Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 10, 2021



