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  4. Son Dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! İşte Türkiye geneli barajlarda son durum

Son Dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! İşte Türkiye geneli barajlarda son durum

31.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye geneli içme suyu barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 58 doluluk varmış, şu an yüzde 52 doluluk bulunuyor. Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında. İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok." dedi.

Son Dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! İşte Türkiye geneli barajlarda son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye geneli içme suyu barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 58 doluluk varmış, şu an yüzde 52 doluluk bulunuyor. Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında. İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok." dedi.

Bakan Pakdemirli ayrıca, "Su Şurası'ndan çıkacak neticelerle Su Kanunu çıkarmayı hedefliyoruz. Kanunla suyun tahsisi ve yönetimine ilişkin konular belirlenecek" ifadelerini kullandı.

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Bekir Pakdemirli

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