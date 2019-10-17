Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Sınırda eğitim gören öğrencilere nakil hakkı

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından ardından YPG/PKK'lı teröristlerce Suriye tarafından sınırdaki illere yönelik yapılan roketli ve havanlı saldırı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınırda eğitim gören öğrencilere nakil hakkı verildiğini belirtti.

Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları:



"Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır.

Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz."

Kaynak: AA

