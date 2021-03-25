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Son Dakika: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

25.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları ifade etti:

Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.

Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır.


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Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim
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