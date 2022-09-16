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  4. Son dakika: Bakan Soylu'dan çarpıcı çıkış! "Amerika'da bir tek malım" diyerek açıkladı

Son dakika: Bakan Soylu'dan çarpıcı çıkış! "Amerika'da bir tek malım" diyerek açıkladı

16.09.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli’nde mitingde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Türkiye'de sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldığını duyurdu. Soylu ayrıca, "Benim Amerika’da bir tek malım var o da FETÖ" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Soylu'dan çarpıcı çıkış! "Amerika'da bir tek malım" diyerek açıkladı

Son dakika haberi.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli’nde düzenlenen mitingde, "10 ilde 120’nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023’te tek bir terörist kalmayacak. Benim Amerika’da bir tek malım var o da FETÖ" dedi.

Kırklareli’nde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra düzenlenen mitingde halka hitap etti.

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DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "9-10 ilde 120’nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023’te tek bir terörist kalmayacak. Benim Amerika’da bir tek malım var o da FETÖ" dedi.

Bakan Soylu’nun mitingde vatandaşlara hitabı devam ediyor. (İHA)

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Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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