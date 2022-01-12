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  4. Son dakika: Bakan Soylu'dan muhalefete Semra Güzel tepkisi

Son dakika: Bakan Soylu'dan muhalefete Semra Güzel tepkisi

12.01.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Soylu, PKK'lı terörist Volkan Bora'yla fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel ile ilgili grup toplantılarında tepki gösterilmediğini belirterek muhalefet liderlerini eleştirdi. Soylu eleştirisinde, "Gösterdiğiniz fotoğrafla ilgili 'Terörle bu kadar iç içe girmiş ve terörün içerisinde bulunmuş bu anlayışı şiddetle reddediyorum.' diyemediler" dedi.

Son dakika: Bakan Soylu'dan muhalefete Semra Güzel tepkisi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında Melih Altınok'un hazırlayıp sunduğu "Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

MUHALEFETE SEMRA GÜZEL TEPKİSİ

Bakan Soylu öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'yla fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ne İYİ Parti ne Meral Akşener, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne HDP... Biraz önce gösterdiğiniz fotoğraflarla ilgili "Bu fotoğraf doğru değildir. Terörle bu kadar iç içe girmiş ve terörün içerisinde bulunmuş bu anlayışı şiddetle reddediyorum. Bunu kabul etmiyorum. Bunu doğru bulmuyorum." diyemediler.

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Son dakika: HDP'li vekil Semra Güzel'in PKK kamplarında yeni fotoğrafları çıktı! Fotoğrafları servis eden gazeteciden çarpıcı açıklamaSon dakika: HDP'li vekil Semra Güzel'in PKK kamplarında yeni fotoğrafları çıktı! Fotoğrafları servis eden gazeteciden çarpıcı açıklama

"LİDERLERİN SÖZÜ ESASTIR"

Şimdi şu işler vardır bazen birisi el altından bir söz söyleyebilir. Orada liderlerin sözü esastır. Bir siyasi partinin belediyeleri vasıtasıyla Gaziantep'te bir dava sonuçlandı. Gaziantep HDP İl Başkanı, Eş Başkanı dünyanın cezasını aldı.

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"2009 YILINDA TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMIŞ"

Şunu ifade etmek istiyorum. 2009 yılında terör örgütüne katılmış şu resmini verdiğiniz kişi. Nereden katılmış biliyor musunuz? Dicle Haber Ajansı..."

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Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
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