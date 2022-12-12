Son dakika: Bakan Soylu, sel felaketinin vurduğu Antalya'da selin bilançosunu açıkladı! "12 bin 500 dönümünde hasar var"

Karayollarımız, DSİ'miz, elektrik idarelerimiz ve AFAD koordinasyonunda herkes büyük gayret gösteriyor. Şu ana kadar 701 personel görevlendirildi. 497 araç hasar gördü. 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediyor.

Şimdilik 920 işyerinde hasar tespiti söz konusu. Kumluca'da yaklaşık 50-55 bin dönümlük bir sera olduğu değerlendiriliyor. Bunun 12 bin 500 dönümünde hasar var. Bu zararı arkadaşlarımız tespit edecek, Tarım Bakanlığımız bu konuda devrede.