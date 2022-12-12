HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Bakan Soylu, sel felaketinin vurduğu Antalya'da selin bilançosunu açıkladı! "12 bin 500 dönümünde hasar var"

Son dakika: Bakan Soylu, sel felaketinin vurduğu Antalya'da selin bilançosunu açıkladı! "12 bin 500 dönümünde hasar var"

12.12.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Antalya'nın Kumluca ilçesini sel vurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, selin bilançosunu açıklarken can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Son dakika: Bakan Soylu, sel felaketinin vurduğu Antalya'da selin bilançosunu açıkladı! "12 bin 500 dönümünde hasar var"

Son dakika haberi: Antalya'da selle mücadele devam ederken bölgeyi ziyaret eden Bakan Soylu'dan çalışmalar ve hasar gören yapılar hakkında açıklama geldi. Bakan Soylu, Kumluca'da 12 bin 500 dönümlük sera alanının zarar gördüğünü duyurdu.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Karayollarımız, DSİ'miz, elektrik idarelerimiz ve AFAD koordinasyonunda herkes büyük gayret gösteriyor. Şu ana kadar 701 personel görevlendirildi. 497 araç hasar gördü. 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediyor.

  • Şimdilik 920 işyerinde hasar tespiti söz konusu. Kumluca'da yaklaşık 50-55 bin dönümlük bir sera olduğu değerlendiriliyor. Bunun 12 bin 500 dönümünde hasar var. Bu zararı arkadaşlarımız tespit edecek, Tarım Bakanlığımız bu konuda devrede.

  • Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Bir kalp krizi hadisesi oldu. Onun sele bağlı olup olmadığı tespitler sonunda belirlenecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücrette çok konuşulacak rakamlar! Çalışmalar yapıldı, teker teker açıklandıAsgari ücrette çok konuşulacak rakamlar! Çalışmalar yapıldı, teker teker açıklandı
EYT ve asgari ücret zammı için gözler Kabine Toplantısı'nda!EYT ve asgari ücret zammı için gözler Kabine Toplantısı'nda!
Avrupa'da Eva Kaili depremi! Avrupa'da Eva Kaili depremi!
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Rus jinekoloğa aylarca zorla fuhuş! Şifre: Yeni araçlarımız geldi

Rus jinekoloğa aylarca zorla fuhuş! Şifre: Yeni araçlarımız geldi

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Kızının yatağına girip, cinsel saldırıda bulundu!

Kızının yatağına girip, cinsel saldırıda bulundu!

Bakan Nebati'den EYT sorusuna gündem yaratan cevap!

Bakan Nebati'den EYT sorusuna gündem yaratan cevap!

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!

İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.