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Son Dakika: Bakan Yanık duyurdu! "500 bin TL kaynak aktarıyoruz"

28.09.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen, AFAD'ın 5.0, Kandilli Rasathanesi'nin 5.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı deprem tüm Türkiye'nin yüreğini ağzına getirmişti. Depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Yanık, vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktardıklarını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Bakan Yanık duyurdu! "500 bin TL kaynak aktarıyoruz"

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ardahan’da meydana gelen depreme ilişkin, “27 Eylül’de Ardahan’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

"İLK ETAPTA HANE BAŞINA 3 BİN TL"

Deprem nedeniyle konutlarından tahliye edilen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını belirten Bakan Yanık, “Konutlarından tahliye edilen vatandaşlarımıza ilk etapta hane başına 3 bin TL olmak üzere acil destek sağlıyoruz. Hane zarar tespitlerinin ardından hane eşyası ve hane yapım-onarım desteklerini de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz” dedi. (İHA)

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