Son Dakika: Bakan Yanık duyurdu! "500 bin TL kaynak aktarıyoruz"

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ardahan’da meydana gelen depreme ilişkin, “27 Eylül’de Ardahan’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

"İLK ETAPTA HANE BAŞINA 3 BİN TL"

Deprem nedeniyle konutlarından tahliye edilen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını belirten Bakan Yanık, “Konutlarından tahliye edilen vatandaşlarımıza ilk etapta hane başına 3 bin TL olmak üzere acil destek sağlıyoruz. Hane zarar tespitlerinin ardından hane eşyası ve hane yapım-onarım desteklerini de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz” dedi. (İHA)



