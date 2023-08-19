SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya 'Dünyanın neresinde olursa olsunlar kaçamayacaklar' diyerek duyurdu

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Son 60 günde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca, başta terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 30’u kırmızı bülten ile 4’ü doğrudan talep edilen 34 firari şahsın, 16 farklı ülkede yakalanmaları sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

23'Ü İADE EDİLDİ

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında "Bu şahıslardan 23’ü ülkemize iade edilmiş, 11 şahsın ülkemize teslimine yönelik çalışmalar ise Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları koordinesinde devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Emniyet Güçlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

"DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUNLAR KAÇAMAYACAKLAR"

Açıklamasının sonunda ise Yerlikaya, "Suç işleyenler dünyanın neresinde olursa olsunlar İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızın elinden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.





