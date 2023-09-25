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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! "19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı"

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! "19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı"

25.09.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! "19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı"

Son dakika haberi: Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul, Hakkari, Ağrı, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Elazığ, Bursa, Edirne, Bingöl, Sakarya, Aydın, Çankırı, Samsun, Antalya, Balıkesir, Mersin, Karabük ve Tekirdağ'da olmak üzere toplam 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı" dedi.

Operasyonlarla ilgili detay veren Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda:
49,5 kg eroin
34 kg kokain ele geçirildi.
4 kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda:
15 kg metamfetamin
9 kg eroin ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda:
12 kg eroin ele geçirildi.
5 kişi yakalandı.

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirililen operasyonda;
20 kg metamfetamin ele geçirildi.
2 kişi yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
13 kg skunk ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
41 kg kubar esrar ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda:
800 gr. Muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi.
8 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
1 kg toz esrar
2 kişi yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
1 kg esrar
0,5 kg skunk
300gr metamfetamin ele geçirildi.
2 kişi yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
2,5 kg metamfetamin ele geçirildi.
3 kişi yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
20 kg toz esrar ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda,
14 kg skunk ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda,
1 kg metamfetamin ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

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Çankırı İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda,
1 kg çeşitli muhtelif içerire uyuşturucu madde ele geçirildi.
2 kişi yakalandı.

Samsun ve Sinop İl Emniyet Müdürlüklerimizin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda,
2 kg skunk ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda,
1 kg kokain ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda,
Muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi.
3 kişi yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda,
439.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
4 kişi yakalandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda
700 gr. metamfetamin
6 kg Kenevir tohumu ele geçirildi.
3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda,
1 kg esrar ele geçirildi.
2 kişi yakalandı.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Geleceğimizi çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu

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