HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 44 ilde 'Narkoçelik-39' operasyonu... "293 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı"

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 44 ilde 'Narkoçelik-39' operasyonu... "293 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı"

18.09.2024 08:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Yerlikaya; 44 ilde düzenlenen ‘NARKOÇELİK-39’ operasyonlarında 470 kg uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 293 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 44 ilde 'Narkoçelik-39' operasyonu... "293 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada "44 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen ’NARKOÇELİK-39’ operasyonlarında; 470 kg uyuşturucu madde, 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 293 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." ifadelerini kullandı. (İHA/DHA)

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, Yalova, Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Samsun, Adana, Mersin, Bursa, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Rize, Denizli, Kayseri, Aydın, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya, Şırnak, Tokat, Balıkesir, Amasya, Hatay, Elazığ, Isparta, Karaman, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Eskişehir, Tekirdağ, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Çanakkale, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir, Muş ve Diyarbakır olmak üzere 44 ilde "NARKOÇELİK-39” operasyonları düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 4 milyon 565 bin adet uyuşturucu hap, 14 adet hap basma ve paketleme makinesi ele geçirildi. 59 sokak satıcısı yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 262 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 sokak satıcısı yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 124 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 58 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 8 kg esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 5,5 kg kokain ile 10 bin 542 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 5 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 5 bin 645 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 162 bin 232 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
145 bin 498 kg uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir kargo paketi içerisinde yapılan aramada; 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 15 bin 792 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 15 bin 588 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 sokak satıcısı yakalandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
5 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya son dakika
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! 11 gol...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! 11 gol...

Son dakika| THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı

Son dakika| THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı

İsrail'in görülmemiş saldırısı kafaları karıştırdı! Tüm dünya aynı soruyu soruyor

İsrail'in görülmemiş saldırısı kafaları karıştırdı! Tüm dünya aynı soruyu soruyor

Buruk derbide olmayacak futbolcuyu açıkladı!

Buruk derbide olmayacak futbolcuyu açıkladı!

Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? İddialara sert yanıt

Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? İddialara sert yanıt

İsmail Saymaz'dan Narin cinayeti soruşturmasıyla ilgili isyan! Tutuklu sayısı arttırılarak cinayet karartılıyor'

İsmail Saymaz'dan Narin cinayeti soruşturmasıyla ilgili isyan! Tutuklu sayısı arttırılarak cinayet karartılıyor'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.