SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 44 ilde 'Narkoçelik-39' operasyonu... "293 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada "44 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen ’NARKOÇELİK-39’ operasyonlarında; 470 kg uyuşturucu madde, 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 293 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." ifadelerini kullandı. (İHA/DHA)

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, Yalova, Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Samsun, Adana, Mersin, Bursa, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Rize, Denizli, Kayseri, Aydın, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya, Şırnak, Tokat, Balıkesir, Amasya, Hatay, Elazığ, Isparta, Karaman, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Eskişehir, Tekirdağ, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Çanakkale, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir, Muş ve Diyarbakır olmak üzere 44 ilde "NARKOÇELİK-39” operasyonları düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 4 milyon 565 bin adet uyuşturucu hap, 14 adet hap basma ve paketleme makinesi ele geçirildi. 59 sokak satıcısı yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 262 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 sokak satıcısı yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 124 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 58 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 8 kg esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 5,5 kg kokain ile 10 bin 542 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 5 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 5 bin 645 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 162 bin 232 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

145 bin 498 kg uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir kargo paketi içerisinde yapılan aramada; 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 15 bin 792 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 15 bin 588 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 sokak satıcısı yakalandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

5 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır