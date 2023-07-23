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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 şehidin sorumlularından 2 terörist öldürüldü

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 şehidin sorumlularından 2 terörist öldürüldü

23.07.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, öldürülen 2 teröristin, farklı terör eylemlerine katıldıklarını ve 5 şehidin sorumlularından olduklarını belirtti. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre Tunceli'de düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi. ’Rojhat Dilman’ kod adlı Adem Gürel ile ’Şoreş Dilok Cilo’ kod adlı Ahmet Karaboğa'nın, 2 asker, 1 jandarma, 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler olduğu belirtildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 1 jandarma, 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler ’Rojhat Dilman’ kod adlı Adem Gürel ile ’Şoreş Dilok Cilo’ kod adlı Ahmet Karaboğa, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."

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Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
şehit Ali Yerlikaya terörist

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