SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 74 ilde operasyon: 2 bin 368 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya son 4 günde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:

"74 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 2 bin 368 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onlara adalete teslim etmeye kararlıyız.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, Konya, İzmir, Ankara, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Sakarya, Samsun, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Mardin , Manisa, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Aydın, Çorum, Denizli, Batman, Muğla, Ordu, Rize, Sivas, Kırıkkale, Elazığ, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Ardahan, Düzce, Siirt, Tunceli, Amasya, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Edirne, Erzincan, Kütahya, Şırnak, Van, Ağrı, Artvin, Giresun, Karaman, Kars, Kırklareli, Kilis, Afyonkarahisar, Erzurum, Muş, Zonguldak, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Hakkari, Sinop, Yalova ve Yozgat’ta yapılan operasyonlarda bin 284 ruhsatsız tabanca yakalandı.

Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 266 tabanca 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 402 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adana’da 142 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 180 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Konya’da 76 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 85 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.

İzmir’de 64 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 130 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ankara’da 60 tabanca ele geçirildi. 100 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Mersin’de 52 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 90 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Osmaniye’de 43 tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da 39 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun: Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

7️⃣4️⃣ İLDE SON 4 GÜNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYANLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA; 1️⃣2️⃣8️⃣4️⃣ RUHSATSIZ TABANCA,

3️⃣7️⃣ UZUN NAMLULU TÜFEK,

1️⃣7️⃣0️⃣ RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.



2️⃣3️⃣6️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI. ❗️



HALKIMIZIN HUZURUNU… pic.twitter.com/NNgD1jjHKO — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 19, 2023







