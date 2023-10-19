HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 74 ilde operasyon: 2 bin 368 kişiye gözaltı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 74 ilde operasyon: 2 bin 368 kişiye gözaltı

19.10.2023 08:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 74 ilde silah kaçakçılarına yönelik son 4 günde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamasının devamında Bakan Yerlikaya "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onlara adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 74 ilde operasyon: 2 bin 368 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya son 4 günde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:

"74 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 2 bin 368 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onlara adalete teslim etmeye kararlıyız.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, Konya, İzmir, Ankara, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Sakarya, Samsun, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Mardin , Manisa, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Aydın, Çorum, Denizli, Batman, Muğla, Ordu, Rize, Sivas, Kırıkkale, Elazığ, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Ardahan, Düzce, Siirt, Tunceli, Amasya, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Edirne, Erzincan, Kütahya, Şırnak, Van, Ağrı, Artvin, Giresun, Karaman, Kars, Kırklareli, Kilis, Afyonkarahisar, Erzurum, Muş, Zonguldak, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Hakkari, Sinop, Yalova ve Yozgat’ta yapılan operasyonlarda bin 284 ruhsatsız tabanca yakalandı.

Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

  • İstanbul'da 266 tabanca 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 402 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

  • Adana’da 142 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 180 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

  • Konya’da 76 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 85 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.

  • İzmir’de 64 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 130 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

  • Ankara’da 60 tabanca ele geçirildi. 100 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

  • Mersin’de 52 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 90 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

  • Osmaniye’de 43 tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

  • Şanlıurfa’da 39 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun: Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek."


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık zırhını güçlendirmek isteyenler dikkat! Bağışıklık zırhını güçlendirmek isteyenler dikkat!
Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve kar uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
MHP 3 büyükşehiri istiyor! 'Şerh koyabilir' iddiası gündem oldu MHP 3 büyükşehiri istiyor! 'Şerh koyabilir' iddiası gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.