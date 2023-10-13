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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve Balıkesir'de tefecilere operasyon: Gözaltılar var

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve Balıkesir'de tefecilere operasyon: Gözaltılar var

13.10.2023 13:04 | Son Güncelleme:
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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul ve Balıkesir’de tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve Balıkesir'de tefecilere operasyon: Gözaltılar var

Operasyonun görüntülerini ve detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, İstanbul ve Balıkesir’de gerçekleştirilen ‘Örgütlü Tefecilik, Şantaj ve Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarına yönelik operasyonda aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. Tefecilik yapan çete üyelerinin, parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğu gayrimenkulünü devraldığı kişileri aldatma gayesiyle birkaç ay kar payı verdiği ancak devam eden süreçte gayrimenkulleri çeteyle iltisaklı kişiler adına art arda tescil ettirip mağdurların mal varlıklarını ele geçirdiği, akabinde çete üyelerinin gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla mağdurlardan para talebinde bulunmayı sürdürdüğü, çete üyelerinin bu yöntemle şu ana kadar yaklaşık 80 milyon haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiştir. 13 şüpheliye ait ikamet, işyeri ve araç aramalarında silah, 52 tapu, çek, muhtelif miktarda altın, döviz ve nakit para ele geçirilmiştir. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Çetelerle ve tefecilerle mücadelemiz aralıksız devam edecek.”

Kaynak: İHA

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Balıkesir İstanbul Ali Yerlikaya

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