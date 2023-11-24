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  4. Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Kahramanlar-29' operasyonunda bölücü terör örgütü mensubu 39 şüpheli yakalandı

Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Kahramanlar-29' operasyonunda bölücü terör örgütü mensubu 39 şüpheli yakalandı

24.11.2023 16:45 | Son Güncelleme:
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Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-29' operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü mensubu 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen 'Kahramanlar-29' operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 3 ilde düzenlenen operasyonda 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında İstanbul, Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı 'Kahramanlar-29 Operasyonu' yapıldığını belirtti. Buna göre; il emniyet müdürlüklerince İstanbul'da 40, Diyarbakır'ın Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2, Bolu'da 1 adreste düzenlenen operasyonda 39 şüpheli yakalandı. Bölücü terör örgütü tarafından eylem yapmak için görevlendirilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin duaları sizinle. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi. (DHA)


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Ali Yerlikaya
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