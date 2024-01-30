SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Son 1 ayda 923 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada "1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi. 7 bin 716 şüpheli gözaltına alındı, 1555'i tutuklandı, 1683’ü hakkında adli kontrol kararı verildi." ifadeleri yer aldı.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şöyle:

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:

Biz Türkiye’nin Huzuru diyoruz.

Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara,

Teröristlere ve onların iş birlikçilerine,

Ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına,

Birlik ve beraberliğimize kast edenlere

asla ama asla göz açtırmayacağız!

2023 yılında, Jandarma Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı birimlerimiz tarafından BTÖ, FETÖ, DEAŞ ve Sol Terör Örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi ve düzenlenmeye devam ediyor.

1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında:

BTÖ’ye (Bölücü Terör Örgütü) yönelik

3.911 şehir, 19.682 kırsal operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda:

923 terörist etkisiz hale getirildi.

7.716 şüpheli gözaltına alındı,

1.555'i tutuklandı,

1.683’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

FETÖ’ye yönelik:

6.775 operasyon yapıldı.

9.639 şüpheli gözaltına alındı,

1.689'u tutuklandı,

1.677’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik:

1.500 operasyon yapıldı.

2.800'i gözaltına alınırken,

738'i tutuklandı,

650’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sol terör örgütlerine yönelik:

358 operasyon yapıldı.

11 terörist etkisiz hale getirildi.

737 şüpheli gözaltına alınırken,

97'si tutuklandı,

207’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Etkisiz hale getirilen tüm bu hainlerin:

8’i Kırmızı

1’i Mavi

2’si Yeşil

16’sı Turuncu

37’si Gri Kategoride olmak üzere

Toplam 64’ü sözde ÜST DÜZEY teröristti.

Ayrıca bu dönemde hamd olsun,

124’ü bombalı eylem olmak üzere

163 eylem önlendi.

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Bizimle. Biz Milletimizin Emrindeyiz.

Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere asla göz açtırmayacağız!

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR TERÖRLE MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK!"

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





