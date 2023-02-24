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  4. Son dakika: Bakanlık duyurdu! Depremzedeler için 'veraset belgesi' kararı

Son dakika: Bakanlık duyurdu! Depremzedeler için 'veraset belgesi' kararı

24.02.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığından depremzedelerin veraset belgesi almasına ilişkin önemli bir karar geldi. Bakanlığın açıklamasına göre, depremden etkilenen kişiler sulh hukuk mahkemelerinden ve noterlerden veraset belgesi almak için talepte bulunabilecek.

Son dakika: Bakanlık duyurdu! Depremzedeler için 'veraset belgesi' kararı

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen vatandaşların ülke genelindeki tüm sulh hukuk mahkemelerinden ve noterlerden veraset belgesi almak için talepte bulunabileceğini bildirdi.

(AA)

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