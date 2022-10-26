HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD ayrıntıları paylaştı

Son dakika: Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD ayrıntıları paylaştı

26.10.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Çevre illerde de hissedildiği öğrenilen depreme ilişkin ayrıntıları AFAD paylaştı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

Son dakika: Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD ayrıntıları paylaştı

Son dakika haberi: Balıkesir'deki deprem tedirginlik yarattı. AFAD'dan depremle ilgili verilere ilişkin açıklama geldi.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 13:27'de merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 4.2 olarak kaydedilen depremin derinliği ise 7.01 km olarak aktarıldı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.1 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.

'GÜNEŞ TUTULMASIYLA BAĞLANTILI' İDDİALARI ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Dün dünyanın dikkatle izlediği parçalı güneş tutulmasıyla ilgili ortaya atılan tartışma gündem yaratmıştı.

17 Ağustos 1999'da meydana gelen büyük Marmara depreminden 11 Ağustos’ta tam Güneş tutulması yaşanmıştı.

Bunun üzerine dünkü güneş tutulmasının da depremi tetikleyebileceği yönünde söylemler ileri sürülmüştü.

Güneş tutulması deprem habercisi mi? ‘Korku pompalıyorlar!' Güneş tutulması deprem habercisi mi? ‘Korku pompalıyorlar!'

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak ise 2 konunun birbirleri ile ilişkisi olmadığını vurgulayarak şunları söylemişti:

“Son 500 yılda, 24 Güneş tutulması yaşanırken hiçbir tutulma anında deprem yaşanmadı. 11 Ağustos 1999’daki tutulmadan 6 gün sonra Kocaeli depreminin oluşması üzerinden felaket yorumu yapanlar diğer 23 tutulma sonrası neden deprem olmadığı konusunda bir açıklama yapamıyorlar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: AK Parti'den istifasını sunup İYİ Parti'ye geçmişti! Fakıbaba'nın talebi hakkında yeni gelişmeSon dakika: AK Parti'den istifasını sunup İYİ Parti'ye geçmişti! Fakıbaba'nın talebi hakkında yeni gelişme
Eşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezasıEşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezası
İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktıİmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

Türkiye bu fotoğrafla tanımıştı! Cani koca, amacına ulaşamadı

Türkiye bu fotoğrafla tanımıştı! Cani koca, amacına ulaşamadı

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...

Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

İlginizi Çekebilir

Talihsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Talihsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.