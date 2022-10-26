Son dakika: Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD ayrıntıları paylaştı

Son dakika haberi: Balıkesir'deki deprem tedirginlik yarattı. AFAD'dan depremle ilgili verilere ilişkin açıklama geldi.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 13:27'de merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 4.2 olarak kaydedilen depremin derinliği ise 7.01 km olarak aktarıldı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.1 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.

'GÜNEŞ TUTULMASIYLA BAĞLANTILI' İDDİALARI ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Dün dünyanın dikkatle izlediği parçalı güneş tutulmasıyla ilgili ortaya atılan tartışma gündem yaratmıştı.

17 Ağustos 1999'da meydana gelen büyük Marmara depreminden 11 Ağustos’ta tam Güneş tutulması yaşanmıştı.

Bunun üzerine dünkü güneş tutulmasının da depremi tetikleyebileceği yönünde söylemler ileri sürülmüştü.

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak ise 2 konunun birbirleri ile ilişkisi olmadığını vurgulayarak şunları söylemişti:

“Son 500 yılda, 24 Güneş tutulması yaşanırken hiçbir tutulma anında deprem yaşanmadı. 11 Ağustos 1999’daki tutulmadan 6 gün sonra Kocaeli depreminin oluşması üzerinden felaket yorumu yapanlar diğer 23 tutulma sonrası neden deprem olmadığı konusunda bir açıklama yapamıyorlar."

