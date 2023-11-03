Son dakika: Banu Parlak serbest bırakıldı

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’dan Trabzon’a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı girişindeki polis kontrol noktasında gözaltına alınmıştı.

BANU PARLAK SERBEST BIRAKILDI!

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nde işlemleri biten Parlak, havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Banu Parlak serbest bırakıldı.

"SADECE İFADE VERDİM"

Olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden videolu açıklama yapan Banu Parlak, “Hakkımda çıkan haberleri görüyorum ve hayretle izliyorum. Tutuklama veya gözaltı yok. Sadece yoğunluktan dolayı unuttuğum bir ifadem vardı onu verdim. Asla söylenildiği gibi bir şey yoktur, ifademi verdim ve evime gidiyorum" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda şarkıcı Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında kurşunlanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere göre aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanan iş yerinde kimse yaralanmazken maddi hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 Ekim günü düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından ‘suç örgütüne üye olmak’ ‘örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİNİ SUÇLAMIŞTI

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Banu Parlak, fenomen ve şarkıcı Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı olaydan sorumlu tutarak, "Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat’ın ve Engin Polat’ın tetikçi tuttuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlak’ı vurmam için beni tuttular, diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor. Bir gece 02.00’de sıkılıyor bir de 05.00’te. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte” ifadelerini kullanmıştı.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU POLAT ÇİFTİDİR!"

Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda Instagram sayfasındaki paylaşımında, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" ifadelerini kullanmıştı.

DİLAN POLAT İLE ALAY ETMİŞTİ! 6 SAAT SONRA GÖZALTINA ALINDI

Dilan Polat’ın kelepçeli görüntüleriyle dalga geçen Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Parlak, bugün sosyal medya hesabından Dilan Polat’ın gözaltı görüntüleriyle alay ettiği anlara ait görüntüleri paylaşmıştı. Banu Parlak o videoyu paylaştıktan 6 saat sonra gözaltına alındı.

İŞTE O VİDEO!

BANU PARLAK KİMDİR?

Banu Parlak, 1987 senesinde doğdu. Memleketi Kastamonu olan ünlü, 2017 yılında Okan Öztürk ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızı oldu. Ancak Okan Öztürk ve Banu Parlak, 2018 yılında boşandı. Banu Parlak, 35 yaşındadır.

(İHA-DHA)







