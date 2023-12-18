Son dakika | Başkent Tahran'da akaryakıt krizi: İstasyonlar çöktü! İran'a siber saldırıyı İsrail üstlendi

Son dakika haberi: İran'ın başkenti Tahran'da yaşanan gelişme sonrası dünyanın gözü bölgeye çevrildi. İsrail-Hamas çatışmasının bölge ülkelerine sıçraması endişeleri sürerken İsrail tansiyonu zirveye çıkartan bir hamle yaptı. Akaryakıt istasyonlarını çökerten siber saldırı sonrası İran'dan çok sert yanıt geldi.

İRAN'DAN SİBER SALDIRIYA ÇOK SERT YANIT!

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Tahran'daki Şeriati Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunda basın mensuplarına konuştu.

İranlı Bakan, "Siyonist ve ABD'li düşmanlar diğer cephelerde darbe aldıkları için bu yolla halkı zorluk ve meşakkate sokmak istiyorlar. Bu komplo ivedilikle sona erdirilecektir." dedi.

Benzer bir siber saldırının önceki yıllarda da yaşandığını hatırlatan Ovci, bazı benzin istasyonlarının manuel olarak faaliyet gösterdiğini ve sorunun birkaç saat içinde çözülmesinin planlandığını kaydetti.

İSRAİLLİ BİLGİSAYAR KORSANLARI ÜSTLENDİ

İran Pasif Savunma Kurumu, ülke genelinde akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sistemine siber saldırı düzenlendiği iddiasını teyit etmediğini duyurmuştu.

İsrail ordu radyosu, İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

BENZİN İSTASYONLARI ÇÖKTÜ

İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da halktan sorun giderilene kadar acil olmadıkça akaryakıt istasyonlarına gitmemeleri istenmişti.

Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari ise sorunun benzin istasyonlarının yüzde 60'ında yaşandığını, istasyonların çevrim dışı olarak manuel hizmet verdiğini kaydetmişti.

KENTİN GÖBEĞİNDE İSTASYONLAR KAPALI

Başkent Tahran'daki akaryakıt istasyonları büyük oranda kapalı durumda, bazı istasyonlarda ise benzin satışı manuel olarak yapılıyor.

Şehrin en kalabalık Firdevsi, Veliasr ve Esedabadi caddelerindeki istasyonlar tamamen kapalı, çevre yolu konumundaki bazı caddelerde ise kartlı sitem devre dışı bırakılarak manuel şekilde piyasa fiyatından satışlar gerçekleştiriliyor.

Sürekli kuyrukların oluştuğu akaryakıt istasyonlardaki durgunluk ise hemen dikkati çekiyor.

Yaşanan kesinti nedeniyle halk ile istasyon çalışanları arasında sorun yaşanmaması için Tahran'daki neredeyse her akaryakıt istasyonuna emniyet güçlerinin konuşlandırıldığı görülüyor.

Emniyet güçleri, basının özellikle de yabancı basının görüntü almasına izin vermiyor.

Sosyal medyada söz konusu kesintinin "benzin fiyatlarını artırmak" için gerçekleştirildiği iddialarına yer verilirken, yetkililer benzinde fiyat artışına gitmek gibi bir planları olmadığını bu iddiaların temelsiz olduğunu belirtiyor.

(AA)





