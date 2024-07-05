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  4. Son dakika | Başvurular başladı! Gençlere ücretsiz konaklama imkanı: Bakan Bak'tan 'Seyahatsever' açıklaması

Son dakika | Başvurular başladı! Gençlere ücretsiz konaklama imkanı: Bakan Bak'tan 'Seyahatsever' açıklaması

05.07.2024 10:49
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Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvurular başladı. Proje 8 Temmuz'dan 25 Ağustos tarihine dek sürecek.

Son dakika | Başvurular başladı! Gençlere ücretsiz konaklama imkanı: Bakan Bak'tan 'Seyahatsever' açıklaması

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençler arasında çok popüler olan ve talep gören Seyahatsever projesi için başvuruların alındığını bildirdi.

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Bakan Bak, sosyal medya hesabından 'Seyahatsever ile Hazırlıklar Başlasın, Rota Oluşturulsun!' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Gençlerimiz GSB Yurtları’nda 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek" ifadelerini kullandı.

8 TEMMUZ'DAN 25 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, "Seyahatsever projesi kapsamında deprem bölgesi hariç illerdeki 1 kız ve 1 erkek yurdu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek. Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5’er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Proje, 8 Temmuz’dan 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek" denildi.

Proje ile detaylı bilgilere (seyahatsever.gsb.gov.tr) adresinden de ulaşılabilecek.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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