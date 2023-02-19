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  4. Son dakika: Başvurular e-Devlet üzerinden başladı! AFAD'dan 'Afetzede Barınma Desteği' açıklaması

Son dakika: Başvurular e-Devlet üzerinden başladı! AFAD'dan 'Afetzede Barınma Desteği' açıklaması

19.02.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD, Afetzede Barınma Desteği başvurularının e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı.

Son dakika: Başvurular e-Devlet üzerinden başladı! AFAD'dan 'Afetzede Barınma Desteği' açıklaması

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası evlerinde hasar tespit edilen depremzedeler başvurabileceği Afetzede Barınma Desteği için başvurular başladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem bölgesinde konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, “Afetzede Barınma Desteği” başvuruları e-Devlet üzerinden başlamıştır. Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir." dendi.

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deprem afad

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