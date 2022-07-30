Son dakika: Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yeniden koronavirüse yakalandı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeniden koronavirüse yakalandığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta doktor Kevin O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşılmıştı. O'Connor Biden'a uygulanan 5 günlük "Paxlovid" tedavisinin tamamlanmasının üzerinden 36 saat geçtiğini ve Biden'ın neredeyse tüm semptomlarının yok olduğunu aktarmıştı.

İKİ TEST YAPILMIŞTI

Biden'a iki test yapıldığını aktaran O'Connor söz konusu testlerin sonucunun "negatif" geldiğini bildirmişti.

