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  4. Son dakika: Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yeniden koronavirüse yakalandı

Son dakika: Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yeniden koronavirüse yakalandı

30.07.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapılan kovid-19 testi yeniden pozitif çıktı." denildi. Geçtiğimiz hafta kovid-19'a yakalandığı açıklanan ABD Başkanı Joe Biden'ın iyileştiği bildirilmişti.

Son dakika: Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yeniden koronavirüse yakalandı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeniden koronavirüse yakalandığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta doktor Kevin O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşılmıştı. O'Connor Biden'a uygulanan 5 günlük "Paxlovid" tedavisinin tamamlanmasının üzerinden 36 saat geçtiğini ve Biden'ın neredeyse tüm semptomlarının yok olduğunu aktarmıştı.

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İKİ TEST YAPILMIŞTI

Biden'a iki test yapıldığını aktaran O'Connor söz konusu testlerin sonucunun "negatif" geldiğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden koronavirüs
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