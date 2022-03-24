Son Dakika: Beyaz Saray duyurdu! Rusya'ya yeni yaptırımlar

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmaya devam ediliyor. Son olarak yeni yaptırımlara ilişkin Beyaz Saray'dan önemli bir açıklama geldi. Beyaz Saray 400’den fazla Rus elit, Duma üyesi ve savunma şirketine, Ukrayna savaşı bağlamında Avrupalı müttefiklerle ortaklaşa yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.

ABD'DEN UKRAYNA'YA 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA İNSANİ YARDIM

Öte yandan ABD yönetimi, savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edeceğini ve Ukrayna’ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağını açıkladı.(AA)

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