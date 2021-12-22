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  4. Son Dakika: Beyoğlu'nda yangın paniği! Dumanlar bir anda her yeri kapladı, 7 kişi son anda kurtarıldı

Son Dakika: Beyoğlu'nda yangın paniği! Dumanlar bir anda her yeri kapladı, 7 kişi son anda kurtarıldı

22.12.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu'nda bir apartman dairesinde çıkan yangın panik yarattı. 7 katlı binanın borum katında mahsur kalan 3’ ü çocuk 7 kişi itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı. Yangında çocuklarıyla birlikte mahsur kalan Büşra Ağırman "“Biz uyandık içerisi duman dolmuştu. Hemen çocukları uyandırdık, giyindirdik. Eşim itfaiyeyi aradı. Geldiler bizi kurtardılar" dedi.

Son Dakika: Beyoğlu'nda yangın paniği! Dumanlar bir anda her yeri kapladı, 7 kişi son anda kurtarıldı

Son Dakika: İstanbul'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın panik yarattı. Sabaha karşı 05.30 sıralarında çıkan yangında mahsur kalan 3’ ü çocuk toplamda 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Binada mahsur kalanlara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış sebebine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

ÇEVREDEKİLER HABER VERDİ

ıtfaıye

Yangın, saat 05.30 sıralarında Beyoğlu Hacı Ahmet Mahalllesi Pir Hüsamettin Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında binada 3’ü çocuk 7 kişi mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu.

Çok sayıda vatandaşın kurtarıldığı yangın kısa sürede söndürüldü. Binada mahsur kalan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Dumandan etkilenen vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"UYANDIK İÇERİSİ DUMAN OLMUŞTU"

kadın

Yangında çocuklarıyla birlikte mahsur kalan Büşra Ağırman; “Biz uyandık içerisi duman dolmuştu. Hemen çocukları uyandırdık, giyindirdik. Eşim itfaiyeyi aradı. Geldiler bizi kurtardılar. Eşim, kaynanam ve kayınpederim içerde. İlk önce çocukları alıyorlardı.Ondan sonra diğerlerini alacaklarmış. Çocukların durumu iyi çok şükür ama hava soğuk” dedi.

ayak

Yangının çıkış sebebine ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Beyoğlu
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