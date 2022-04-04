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  4. Son dakika: Biden'dan çok sert bir çıkış daha! "Putin yargılanmalı"

Son dakika: Biden'dan çok sert bir çıkış daha! "Putin yargılanmalı"

04.04.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı'nı hedef alan açıklamalarına devam ediyor. Biden, "Putin bir savaş suçlusu. Savaş suçları konusunda bir yargılanma talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Biden'dan çok sert bir çıkış daha! "Putin yargılanmalı"

Son dakika: ABD Başkanı Biden, Ukrayna'da yaşanan gelişmelerden dolayı Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Joe Biden
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