Son dakika: Biden'dan çok sert bir çıkış daha! "Putin yargılanmalı"

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı'nı hedef alan açıklamalarına devam ediyor. Biden, "Putin bir savaş suçlusu. Savaş suçları konusunda bir yargılanma talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
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