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Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan yazılı açıklama

01.12.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından sosyal medya hesabı aracılığıyla yazılı açıklamada bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanılmamıştır. Şu an için yeni tedbirlerin alınmasını gerektiren bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan yazılı açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

"ÜLKEMİZDE OMICRON VARYANTINA RASTLANILMAMIŞTIR"

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere değindi:

"Yeni varyantın birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır.

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"TEDBİRLER ALINMASI GEREKTİREN BİR DURUM YOK"

Şu an için yeni tedbirlerin alınmasını gerektiren bir durum yok. Mevcut aşıların sürelerine riayet ederek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili.

Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı için uluslararası tanınırlığı olan, regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza müracaat edilmiştir.

"YIL BİTMEDEN YERLİ AŞIMIZ YAYGIN KULLANIMA GİRECEK"

Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak, uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim."

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca bilim kurulu
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